Çorluspor finale çıktı

Çorluspor 1947, 3. Lig Yükselme Play-Off 2. Turu rövanş maçında Küçükçekmece Sinopspor'u 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-kırmızılıların gollerini 24. dakikada Hasan Gündoğdu, 35 ve 85. dakikalarda ise Mohamed Khalil kaydetti. Konuk ekibin tek golü 32. dakikada Fatih Mert Çırtlık'tan geldi.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 06:50
