Berat ve Selim mercek altında

Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 06:50
Karşıyaka'da altyapı patentli iki futbolcu transferin gözdesi konumunda. Kırmızı-siyahlıların orta saha oyuncusu Berat Şahin ve sol bek Selim Demirci'yi Türkiye'den birçok kulübün izlediği öğrenildi. Berat'ı Fransa Ligi ekipleri menajerler aracılığıyla da takibe aldı.