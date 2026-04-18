Normal sezonun bugün sona ereceği 3. Lig'de 2. Lig'e doğrudan yükselecek 4. ve son ekip de belli olacak. 2. Lig vizesi alacak son takım, 1. Grup'ta İnegöl veya Çorluspor'dan biri olacak. Lider 59 puanlı İnegölspor ile 58 puanlı Çorluspor'dan birinin 2. Lig'e çıkacağı grupta; İnegölspor, Bursa Yıldırım'ı, Çorluspor ise Küçükçekmece Sinopspor'u konuk edecek.