Zafer Uysal mutlu

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 06:51
Hafta içinde deplasmanda Uşakspor'u 2-0 mağlup ederek Play-Off'u büyük ölçüde garantileyen Balıkesirspor'da Teknik Direktör Zafer Uysal, son derece kritik bir maçtan galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Tecrübeli teknik adam, "Tüm Balıkesir halkını yarın Ayvalıkgücü maçında stada bekliyorum" dedi.