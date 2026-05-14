İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den Lamine Yamal'a destek!

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, şampiyonluk kutlamaları esnasında israil tarafından soykırıma uğrayan Filistin'in bayrağını dalgalandırmıştı. Futbolcunun bu davranışına İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den de destek geldi.

Sanchez yapmış olduğu açıklamada; "Bir devletin bayrağını dalgalandırmayı 'nefrete teşvik' olarak görenler ya akıllarını yitirmiştir ya da kendi utançları tarafından kör edilmiştir.

Lamine, yalnızca milyonlarca İspanyol'un Filistin'e duyduğu dayanışmayı ifade etti. Onunla gurur duymak için bir neden daha." ifadelerine yer verdi.