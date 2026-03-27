Süper Lig’den amatöre

Süper Lig'de son kez mücadele ettiği 2022-2023'ten itibaren düşüşüne "dur" diyemeyen Türk futbolunun önemli kulüplerinden Giresunspor, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. Bu sezon 3. Lig 3. Grup'ta 26 maçta 17 puan toplayıp ligin sonunda yer alan düşmesi kesinleşen Karadeniz temsilcisi, içinde bulunduğu kötü durumdan çıkamadı.