Dönüşleri muhteşem oldu

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftalarda yeniden çıkışa geçerek yarıştaki iddiasını kanıtlayan Karşıyaka'da hak mahrumiyeti cezalarını tamamlayan Erhan Öztürk ve Mücahit Aslan, döner dönmez takımlarına hayat verdi. Kaf-Kaf iki futbolcunun süre aldığı son 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçti. Sahalara döndükten sonra ilk hafta 1-1 biten Eskişehir Anadolu deplasmanında yedek soyunup sonradan oyuna giren iki yıldız, ardından 3'te 3 yapılan son 3 karşılaşmada 11'de forma giydi.

ZORLU MAÇ FİKSTÜRÜ

TFF 3'üncü Lig 4. Grup'ta normal sezonun tamamlanmasına son 7 maç kaldı. Karşıyaka özellikle mart ayıyla birlikte gidişatını belirleyecek zorlu bir fikstüre girdi. 22 gün içinde 4 kritik maça çıkacak İzmir ekibi, cumartesi günü Uşakspor'a konuk olacak. Kaf-Kaf bu müsabakanın ardından 14 Mart'ta Ayvalıkgücü Belediyespor ile 25 Mart'ta Denizli İdman Yurdu ile karşılaşacak. Karşıyaka yoğun periyodu 29 Mart'ta 2'nci sıradaki Eskişehirspor karşılaşmasıyla tamamlayacak.