Eskişehir hazır kıta

3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk yarışı yapan 2. sıradaki Eskişehirspor, 3. basamakta yer alan Ayvalıkgücü'yle Pazar günü sahasında oynayacağı kritik karşılaşmaya hazırlanıyor. Hakan Şapcı'nın öğrencileri, son haftalarda elde edilen farklı galibiyetlerin devam etmesi için yoğun bir tempoda taktik çalışmalar yapıyor.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
