Özcan Sert dönemi bitti

Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizli İY'unda Teknik Direktör Özcan Sert, ekibiyle birlikte görevinden ayrıldı. Sert, "Denizli İdman Yurdu teknik direktörlüğü görevimden karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım. Görevde bulunduğum süre boyunca göstermiş olduğum emek, fedakarlık ve özverinin en yakın şahidi, Allah ve birlikte çalıştığım futbolcularım olmuştur" ifadelerini kullandı.
