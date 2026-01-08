CANLI SKOR ANA SAYFA
Özcan Sert dönemi bitti

Özcan Sert dönemi bitti

Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizli İY'unda Teknik Direktör Özcan Sert, ekibiyle birlikte görevinden ayrıldı. Sert, "Denizli İdman Yurdu teknik direktörlüğü görevimden karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım. Görevde bulunduğum süre boyunca göstermiş olduğum emek, fedakarlık ve özverinin en yakın şahidi, Allah ve birlikte çalıştığım futbolcularım olmuştur" ifadelerini kullandı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 06:51
Özcan Sert dönemi bitti
