Gökhan Ünal’a sürpriz hediye

Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Gökhan Ünal, antrenmanda büyük bir sürpriz yaşadı. 2005-2006 sezonunda Kayserispor'da Süper Lig gol kralı (32 gol) olduğunda giydiği ayakkabıyı, o sezon kendisine hediye ettiği taraftar 20 yıl sonra getirip gösterdi. Eski günleri yad eden iki taraf da duygusal anlar yaşadı. Gökhan Ünal bu hediyeyle hem çok şaşırdı hem de çok mutlu oldu.