Altay altyapıya sarıldı

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altay’da bahis soruşturmasında 8 futbolcunun ceza alması üzerine A takıma altyapıdan 5 takviye yapıldı. Antrenmanlarda teknik direktör Yusuf Şimşek’in gözüne girmek için mücadele veren gençlerin ilerleyen haftalarda ligde süre alması bekleniyor.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altay'da bahis soruşturmasında 8 futbolcunun ceza alması üzerine A takıma altyapıdan 5 takviye yapıldı. Antrenmanlarda teknik direktör Yusuf Şimşek'in gözüne girmek için mücadele veren gençlerin ilerleyen haftalarda ligde süre alması bekleniyor.