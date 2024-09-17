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Haberler TFF 3. Lig

Tarihe geçti

Yeniden Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Bursaspor, 41 bin 300 taraftarla 3. lig tarihine geçti.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 06:50
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Tarihe geçti

Uzun yıllardır zor günler geçiren ve Süper Lig'deki şampiyonluk başarısının ardından alt liglere düşen Bursaspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Tokat Belediye Plevnespor'u ağırladığı maçta tarihi bir seyirci rekoru kırdı. Yeşil-beyazlı ekip, 3-0'lık net bir skorla kazandığı maçta 41 bin 300 taraftarın desteğini arkasına aldı.

GÜNDEM OLDU

Başkan Enes Çelik önderliğinde olumlu bir hava yakalayan Bursaspor, transfer tahtasını yeniden açarak camiayı harekete geçirdi. İlk iç saha maçında taraftarlar büyük ilgi gösterdi ve Atatürk Stadyumu'nun tribünlerini tıklım tıklım doldurdu. İspanyol basını, Bursaspor'un 41 bin kişilik taraftar desteğini gündeme taşıdı.

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