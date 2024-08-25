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Kocaelispor'un kupası kayboldu!

Kocaelispor, 2019-2020 sezonunda 3. Lig şampiyonu olarak kazandığı kupasının kaybolduğunu açıkladı. Kulüp başkanı konuyla ilgili taraftarlardan yardım talebinde bulundu. İşte o açıklama...

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 15:28 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 01:41
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Kocaelispor'un kupası kayboldu!

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, kulübün 2019 - 2020 yılında kazandığı 3. Lig şampiyonluk kupasının kayıp olduğunu duyurdu.

İHA'ya konuşan Başkan Durul; "Geçmişe yeterince saygı duymamışlar. Her gelen kendini ön plana çıkarmış. Kupayı bulmak için taraftarımızdan ve Kocaeli halkından destek istiyoruz. Bilgisi olan bize ulaşsın" dedi

"GEÇMİŞE SAYGI YETERİNCE DUYULMAMIŞ"

"Sizler de araştırın, soruşturun. Bilgi edinirseniz bizimle paylaşın. Kupayı bulup müzemize koyalım"

"KUPANIN YERİNİ BİLEN LÜTFEN BİZE ULAŞSIN"

"Biz yönetime geldiğimizde araştırmalar yaparken kupanın eksik olduğunu fark ettik. Bulunması ve yerine konulmasıyla alakalı çalışma başlattık. Bizden önceki dönemde kaybolmuş. Kayıp kupanın yerini bilen varsa lütfen bize ulaşsın. Paydaşlarımızdan, halkımızdan, taraftarımızdan ricamızdır; herhangi bir bilgi edindiklerinde bizimle o bilgileri paylaşsınlar. O kupayı bulup müzemize koyalım."

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