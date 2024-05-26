Haberler TFF 3. Lig Elazığ destanı

Elazığ destanı

25 bin taraftarının önünde 10 kişi kalan rakibini 3-0 yenen Gakgoş, gövde gösterisi yaptı... Elazığ meydanı, finali Şampiyonlar Ligi havasında izledi.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Elazığ destanı

TFF 3. Lig play-off final maçında Çimentaş Elazığspor, 52 Orduspor FK'yi 3-0 yenerek 2. Lig'e terfi etti. 51. dakikada Çimentaş Elazığspor öne geçti. 48. dakikada gelişen atakta meşin yuvarlağın Hüsamettin Tut'un eline temas etmesinin ardından VAR'a giden hakem penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Beykan Şimşek, takımını 1-0 öne geçirdi.

UZATMADA İKİ GOL

90+5'te Mesut Saray ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu yanındaki Çağrı Yağız Yasak'a bıraktı. Bu futbolcu ceza sahası içinde meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2. Çağrı Yağız 90+8'de, sağdan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Murat Torun da yakın direkte meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

Şafak EREN

RAMS PARK'TA ŞÖLEN

Maç Süper Lig havasında geçti. 330 bine yakın taraftarın takip ettiği karşılaşmayı kazanan Elazığspor, bitiş düdüğünün ardından zaferi müthiş taraftarıyla kutladı.

KARNAVAL HAVASI

Elazığspor'un binlerce tarafları kent merkezinde meydanda toplandı. Elazığ Belediyesi tarafından meydanda kurulan led ekranda izleyen taraftarların oluşturduğu atmosfer karnaval havası oluşturdu.

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