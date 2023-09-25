Aliağa FK, ilk 3 haftada 7 puan topladı

TFF 3. Lig 2. Grup'un ilk 3 haftasında 2 galibiyet 1 beraberlik alarak puanını 7'ye yükselten Aliağa FK, lider Sinopspor'un ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Aliağa FK, lige iyi bir başlangıç yaptı. İzmir temsilcisi, son olarak ligde İnegöl Kafkas Gençlikspor'u 2-0 mağlup etti ve 3 maç sonunda puanını 7'ye yükseltti. Ligde lider Sinopspor'la aynı puanı toplayan Aliağa FK, averajla ikinci sırada yer aldı. Bu seri ile ilgili de Teknik Direktör Hakan Şapçı, "Galibiyet serimizin devamını getirmek istiyoruz. Deplasman ve iç saha maçlarımızda aynı başarıyı sürdürerek şampiyonluk hedefimize ulaşacağız. Tüm oyuncularımıza, takım yöneticilerimize, belediye başkanımıza, taraftarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tek hedefimiz şampiyonluk" ifadelerini kullandı.