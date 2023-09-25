Haberler TFF 3. Lig Aliağa FK, ilk 3 haftada 7 puan topladı

Aliağa FK, ilk 3 haftada 7 puan topladı

Son dakika spor haberleri: TFF 3. Lig 2. Grup ilk 3 haftasına Aliağa FK damga vurdu. İzmir ekibi oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 15:52
Aliağa FK, ilk 3 haftada 7 puan topladı

TFF 3. Lig 2. Grup'un ilk 3 haftasında 2 galibiyet 1 beraberlik alarak puanını 7'ye yükselten Aliağa FK, lider Sinopspor'un ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Aliağa FK, lige iyi bir başlangıç yaptı. İzmir temsilcisi, son olarak ligde İnegöl Kafkas Gençlikspor'u 2-0 mağlup etti ve 3 maç sonunda puanını 7'ye yükseltti. Ligde lider Sinopspor'la aynı puanı toplayan Aliağa FK, averajla ikinci sırada yer aldı. Bu seri ile ilgili de Teknik Direktör Hakan Şapçı, "Galibiyet serimizin devamını getirmek istiyoruz. Deplasman ve iç saha maçlarımızda aynı başarıyı sürdürerek şampiyonluk hedefimize ulaşacağız. Tüm oyuncularımıza, takım yöneticilerimize, belediye başkanımıza, taraftarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tek hedefimiz şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

DİĞER
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan ayrılan Nathan Redmond bin pişman! İngiltere'de şoku yaşıyor...
Başkan Erdoğan Nahçıvan'da! Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattı temeli atıldı
Buruk'tan 4 değişiklik birden! İşte Aslan'ın İstanbulspor 11'i
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 ayrılık birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Turgutluspor - Elazığspor | CANLI
Ligin üzerinde kadro kurduk
YASİN SURESİ OKU - Yasin suresi anlamı, Yasin suresi okunuşu
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kürsi duası, Ayetel kürsi anlamı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Neymar ile Jesus arasında sinirler gerildi! Neymar ile Jesus arasında sinirler gerildi! 15:36
Tottenham’da Maddison fırtınası! Tottenham’da Maddison fırtınası! 14:59
Hırvatistan'ın aday kadrosu açıklandı! Livakovic... Hırvatistan'ın aday kadrosu açıklandı! Livakovic... 14:56
Doğan'dan şampiyonluk sözleri ve müjde! Doğan'dan şampiyonluk sözleri ve müjde! 14:52
Şehmus ve Melih'e verilen süre dikkat çekti! Şehmus ve Melih'e verilen süre dikkat çekti! 14:48
Beşiktaş'ta A. Demirspor mesaisi başladı Beşiktaş'ta A. Demirspor mesaisi başladı 14:45
Daha Eski
F.Bahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları F.Bahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları 14:44
İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum 14:42
Naldo'nun oğluyla ilgili yeni gelişme! Naldo'nun oğluyla ilgili yeni gelişme! 14:19
G.Saray'a kötü haber! FIFA'ya şikayet ettiler! G.Saray'a kötü haber! FIFA'ya şikayet ettiler! 14:13
ManU'da sakat yıldızlardan flaş gelişme! ManU'da sakat yıldızlardan flaş gelişme! 13:23
Redmond Beşiktaş günlerini mumla arıyor! Redmond Beşiktaş günlerini mumla arıyor! 13:06