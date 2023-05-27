Haberler TFF 3. Lig 10 kişi kalan Efeler turladı

10 kişi kalan Efeler turladı

TFF 3. Lig 3. Grup play-off 1. turunda Aydın'ın Didim ilçesinin takımı Efeler 09, ağırladığı Artvin Hopa'yı 34'te İshak'ın kırmızı görüp 10 kişi kaldığı maçta 1-0 yenerek, 2. tura adını yazdırdı. Diğer maçta da İstanbul ekibi Beyoğlu, evinde 64'te Talha'nın kırmızı görmesiyle 10 kişi kalan Çankaya FK'yı 2-1 mağlup etti. İki takım 2. turda eşleşti.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
10 kişi kalan Efeler turladı
TFF 3. Lig 3. Grup play-off 1. turunda Aydın'ın Didim ilçesinin takımı Efeler 09, ağırladığı Artvin Hopa'yı 34'te İshak'ın kırmızı görüp 10 kişi kaldığı maçta 1-0 yenerek, 2. tura adını yazdırdı. Diğer maçta da İstanbul ekibi Beyoğlu, evinde 64'te Talha'nın kırmızı görmesiyle 10 kişi kalan Çankaya FK'yı 2-1 mağlup etti. İki takım 2. turda eşleşti.
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