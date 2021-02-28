Karşıyaka'yı sarsan şok bahis iddiası

Sosyal medyada yeşil-kırmızılı bir futbolcunun profesyonel futbolculara yasak olmasına rağmen bahis oynayarak borçlandığı, borçlarını ödeyemeyince de darp edildiği iddia edildi. Yönetimin ocak ayından bu yana konuyu bilmesine rağmen sessiz kaldığı, futbolcunun oynatılmaya devam ettiği ileri sürüldü. Karşıyaka'da geçen hafta 21 Şubat'ta oynanan Yalovaspor maçından önce de gece saat 22.30'da bir tribün liderinin takımın 7 tecrübeli futbolcusunu, teknik heyetle yönetimin haberiyle tesislerden alarak kötü gidişatla ilgili konuşmak için şehir dışına götürdüğü, burada bahis oynadığı iddia edilen futbolcuyla münakaşa yaşadığı, bu oyuncunun diğer bir takım arkadaşıyla birlikte Karşıyaka'ya gece otostop çekerek döndüğü öne sürüldü.

Karşıyaka'da adı bahis iddialarına karışan futbolcu kadro dışı bırakılmamasına rağmen son Yalovaspor ve Cizrespor maçlarında 18'e alınmadı, takımla antrenmana da çıkmadı. Sosyal medyayı karıştıran ve dilden dile yayılan bomba iddialar sonrası Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetim de açıklama yapmak durumunda kaldı.

Başkan Turgay Büyükkarcı imzalı açıklamada, yönetimin iddiaları değerlendirip savunmaları aldığı, camianın maçlara konsantre olması gerektiği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef üzülerek belirtmek isteriz ki şanlı kulübümüz hak etmediği şekilde olumsuz algılara maruz kalmaktadır. Tabii ki her türlü eleştiriyi dikkate almak, geri bildirimleri değerlendirmek ve tüm açıklığıyla kamuoyunu bilgilendirmek görevimizdir. Tabii ki sorumluluğumuz gereği kulübümüzün adının geçtiği açıklamaları değerlendirirken kılı kırk yararak incelemek, sorumlu ve sorunlu gördüğümüz konuya dahil olan kişi ve kurumları en ince ayrıntısına kadar analiz etmek ve son olarak yönetime geldiğimiz günden beri yaptığımız gibi şeffaf davranarak kararımızı açıklamak prensibimizdir. Bilinmelidir ki bizler hukuksal karar mercileri değiliz ve hukuksal kararlar alamayız ancak yetkimiz çerçevesinde, kulüp menfaatleri doğrultusunda kararlar alırız ve bu kararları alırken de dedikodularla değil, gerçeklerle hareket etme sorumluluğumuzu göz ardı edemeyiz. Söz konusu gelişmeler yönetim kurulumuz tarafından detaylıca incelenmiş, savunmalar dinlenmiş ve tutanak altına alınmıştır. Bunun haricinde farklı somut veriler ve belgeler ışığında ortaya çıkma ihtimali olan durumlar hakkında da yönetim kurulumuz titizlikle çalışmaya devam edecektir. Bununla birlikte altını çizerek söylemek isteriz ki hiç kimsenin Karşıyaka Spor Kulübü'nün adını lekelemeye ve sporcularımızın onur ve şerefiyle oynamaya hakkı yoktur. Karşıyaka olarak en önemli amacımız kulübümüzü tüm branşlarda en üst noktaya taşımaktır. Bu hedef çerçevesinde futbol takımımız play-off mücadelesi verdiği ligde çarşamba günü çok önemli bir maça çıkacaktır. Bu kritik müsabaka öncesi ortaya atılan spekülasyonlar futbolcularımızın konsantrasyonunu doğrudan olumsuz etkilemekle birlikte odaklanmamız gereken asıl konudan camiamızı uzaklaştırarak kulübümüze hiçbir menfaat sağlamamaktadır. Bize son iki senedir play-off finali ve yarı finali oynatan, pek çoğu içimizden yetişmiş oyuncularımız uzun seneler bu takımın iskeleti olmaya devam edecektir. Onlara olan güvenimiz ve inancımız tamdır. Yapısal reformları hayata geçirirken sporcu kardeşlerimize ve hocalarımıza süregelen desteğimiz onların sahaya çıkarken içlerinde taşıdığı Karşıyaka ruhunu ve kimliğini daha da pekiştirecek, hedeflediğimiz başarılara ulaşmamız için onlara ilave güç ve motivasyon katacaktır."

Yönetimin açıklamasını da samimi ve yeterli bulmayan taraftarlar, sosyal medyada olumsuz yorumlar yaptı.