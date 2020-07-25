24 Erzincanspor 2-1 68 Aksaray Belediyespor | MAÇ SONUCU
TFF 3. Lig 1. Grup final maçında 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Erzincanspor, TFF 2. Lig'e yükseldi.
TFF 3. Lig 1. Grup final maçında 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor kozlarını paylaştı. Yarı finalde Artvin Hopaspor'u eleyerek TFF 3. Lig 1. Grup'ta finale yükselen 24 Erzincanspor, finalde 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi. Kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri Ethem Erboğa ve Uğurcan Bekçi kaydederken, Aksaray Belediyespor'un tek golü Fuat Yaman'dan geldi.
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 22:13
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
24 Erzincanspor 2-1 68 Aksaray Belediyespor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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