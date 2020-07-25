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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 3. Lig 24 Erzincanspor TFF 2. Lig'de!

2-1 68 Belediyespor | MAÇ SONUCU

24 Erzincanspor 2-1 68 Aksaray Belediyespor | MAÇ SONUCU

3. 1. Grup final maçında ile 68 Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Erzincanspor, TFF 2. Lig'e yükseldi.

3. 1. Grup final maçında ile 68 Belediyespor kozlarını paylaştı. Yarı finalde Artvin Hopaspor'u eleyerek TFF 3. Lig 1. Grup'ta finale yükselen 24 Erzincanspor, finalde 'u 2-1 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi. Kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri Ethem Erboğa ve Uğurcan Bekçi kaydederken, Aksaray Belediyespor'un tek golü Fuat Yaman'dan geldi.

GOL | 24 Erzincanspor 1-0 68 Aksaray Belediyespor
GOL | 24 Erzincanspor 2-0 68 Aksaray Belediyespor
GOL | 24 Erzincanspor 2-1 68 Aksaray Belediyespor

  1. 25.07.2020
  2. Güncelleme: 25.07.2020 22:13
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