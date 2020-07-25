24 Erzincanspor 2-1 68 Aksaray Belediyespor | MAÇ SONUCU

TFF 3. Lig 1. Grup final maçında 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor kozlarını paylaştı. Yarı finalde Artvin Hopaspor'u eleyerek TFF 3. Lig 1. Grup'ta finale yükselen 24 Erzincanspor, finalde 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi. Kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri Ethem Erboğa ve Uğurcan Bekçi kaydederken, Aksaray Belediyespor'un tek golü Fuat Yaman'dan geldi.