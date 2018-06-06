Muğlaspor, Ramazan Silin ile tekrar anlaştı
Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor, yönetim kurulu ile yapılan görüşmeler sonrası Teknik Direktör Ramazan Silin ile tekrar anlaştı. Ayrıca yardımcı antrenörler Özgür Gökdurna, Özcan Öz ve kaleci antrenörü Sedat Torun tekrar göreve getirildi.
İmza töreninde konuşma yapan Muğlaspor Başkanı Erol Kapiz, "Bir haftalık çalışmanın ardından Ramazan hocamızla devam etme kararı aldık ve sözleşmemizi imzaladık. Muğlamıza hayırlı olsun. Herşey Muğla İçin. Artık transfer çalışmaları başlayacak. Eski özlenen Muğlaspor'u geri getirmek için çalışacağız." dedi.
Ramazan Silin ise, "Taşın altına hep bir elimizi koyduk. Burada olmaktan muytluyum. İnşallah hedeflerimize hep beraber ulaşacağız" diye ifade etti.
Muğlaspor'dan önce 3. Lig 1. Grup takımlarından Kozan Belediyespor'da görev yapan Ramazan Silin, teknik adamlığa 2002 yılında Osmanlıspor'da antrenör olarak başladı. Daha sonra Bulancakspor teknik direktörlüğü yapan Ramazan Silin, sırasıyla Tarım Kredispor, Erzurumspor, Keçiören Belediyespor, Karsspor, Ankara Demirspor, Hatayspor, Siirtspor, Turanspor, Adıyamanspor, Erzincanspor, Van Büyükşehir Belediyespor, Körfez İskenderunspor, Darıca Gençlerbirliği ve Kozan Belediyespor'u çalıştırdı. Silin, futbolculuk yaşamında ise Gençlerbirliği, Trabzonspor, Antalyaspor ve Göztepe'de forma giydi.
- 6.6.2018 13:48
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
Muğlaspor, Ramazan Silin ile tekrar anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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