"Bizim felsefemiz çok çalışmak ve iş disiplini"









TFF 3. Lig 1. Grup'ta 22 haftadır zirvenin sahibi olan ve şampiyonluk için sadece 3 puana ihtiyaç duyan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Bergama Belediyespor maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör



Hafta sonunda Umut Kaya'nın attığı golle 1-0 kazandıkları



En yakın rakiplerine attıkları 16 puanlık farka rağmen, takımın disiplinli mücadelesi hakkında da açıklamalarda bulunan Devrim, "Bizim oyun felsefemiz disiplin üzerine kurulu. Bizim bütün oyun felsefemiz o. Sezon başından bu yana oyun felsefemizi, hayat felsefemizi oyuncularımıza aşılıyoruz. Bizim felsefemiz çok çalışmak ve iş disiplini. Bizi biz yapan ve şu ana kadar bizi buraya getiren en önemli etken disiplin ve işimize olan saygımız. Bu da zaten maçlarda belli oluyor, antrenmanlarda belli oluyor. Şu anda biz 16-17 puan öndeyiz. Hala büyük bir disiplinle çalışıyoruz. Bu hafta sonu



Pazar günü deplasmanda konuk olacakları Bergama Belediyespor maçının ardından Levent Devrim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncuların hırsı dikkat çekerken, Bergama karşısında 3 puan hedefleniyor. Bugün yapılan antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Levent Devrim, "Bizi biz yapan işimize olan saygımız ve iş disiplinimiz" dedi.Hafta sonunda Umut Kaya'nın attığı golle 1-0 kazandıkları Bayburt Grup Özel İdare Gençlik Ve Spor maçını değerlendirerek sözlerine başlayan başarılı teknik direktör Devrim, "Bayburt takımı iyi ve yatırım yapan bir takımdı. Çok sabırlı oynamamız gereken bir maçtı. Oyun stratejimizi hep bunun üzerine kurduk. Sabır bizim için çok önemliydi. Takım savunmasını iyi yaptık diyebiliriz. Hücum anlamında çok üretken değildik ancak rakibimize de pozisyon vermedik. En yakın rakibimize karşı oynadık. Son dört maçta ciddi ve play-off hesapları yapan takımlara karşı oynadık. Çok şükür bu dört maçtan 12 puanla ayrıldık. En zor geçeceğini düşündüğümüz bu dört maçtan 12 puanla ayrıldık. Şu anda çok önemli bir avantajımız var" dedi.En yakın rakiplerine attıkları 16 puanlık farka rağmen, takımın disiplinli mücadelesi hakkında da açıklamalarda bulunan Devrim, "Bizim oyun felsefemiz disiplin üzerine kurulu. Bizim bütün oyun felsefemiz o. Sezon başından bu yana oyun felsefemizi, hayat felsefemizi oyuncularımıza aşılıyoruz. Bizim felsefemiz çok çalışmak ve iş disiplini. Bizi biz yapan ve şu ana kadar bizi buraya getiren en önemli etken disiplin ve işimize olan saygımız. Bu da zaten maçlarda belli oluyor, antrenmanlarda belli oluyor. Şu anda biz 16-17 puan öndeyiz. Hala büyük bir disiplinle çalışıyoruz. Bu hafta sonu Bergama Belediyespor 'a karşı oynayacağız. Aynı disiplinle ve aynı oyun anlayışıyla sahada olacağız" dedi.Pazar günü deplasmanda konuk olacakları Bergama Belediyespor maçının ardından Manisa 'ya şampiyon olarak dönmek istediklerini söyleyen Devrim, "Matematiksel olarak en kısa sürede bu işi bitirmek istiyorduk. Şimdi önümüze en büyük fırsat geldi. Allah nasip ederse ve Pazar günü kazanabilirsek son beş hafta kala şampiyonluğumuzu ilan etmiş olacağız. Bu inşallah olur. Ligin bitimine beş hafta şampiyonluğumuzu ilan etmemiz çok önemli bir başarı olacak" diye konuştu. 29 Mart 2018, Perşembe Güncelleme: 17:33 Etiketler: TFF, Manisa, Bayburt, Bergama Belediyespor, Levent Devrim, teknik direktör







