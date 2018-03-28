Aydınspor'da Mustafa Ceviz devam kararı aldı – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Aydınspor'da devam kararı aldı

    Aydınspor'da Mustafa Ceviz devam kararı aldı

    TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'te istifa eden teknik direktör , yönetimin kendisini ikna etmesiyle göreve devam etme kararı aldı.

    Başkan Özgür Kızıl ve yöneticiler tesislerde yaklaşık 1 saat süren toplantı sonucunda takımın başında çıktığı 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen 'e güvenoyu verdi. Deneyimli teknik adam, "Aydınspor'u ligde tutmak için tüm gücümüzle savaşacağız" mesajı verdi.

    Bitime 6 hafta kala kümede kalma barajındaki Osmaniyespor'un 5 puan gerisinde yer alan 24 puanlı siyah-beyazlı takım sırasıyla Karacabey Birlikspor, Büyükçekmece Tepecikspor (D), Ankara Adliyespor, Sultanbeyli Belediyespor (D), Utaş Uşakspor ve Tekirdağspor'la (D) karşı karşıya gelecek. Geçen sezon 2'nci Lig'den düşen Aydınspor bu yıl da lige tutunmayı başaramazsa üst üste iki kez küme düşme acısı yaşayarak en son 2011'de yer aldığı 'e dönecek.

    GOLE HASRET KALDI
    Aydınspor 1923 ligde 3 puana hasret kaldığı gibi gol sevinci yaşamayı da unuttu. Siyah-beyazlılar, teknik patron Mustafa Ceviz'in görevde olduğu son 5 karşılaşmada rakip fileleri sarsmayı başaramadı. Aydınspor 1923 bu periyotta Elaziz Belediyespor'a 1-0, Cizrespor'a 2-0, Kızılcabölükspor'a 3-0 yenilirken, Belediyespor ve Baysal İnşaat Düzyurtspor'la 0-0 berabere kaldı. Aydınspor 1923 grupta en az gol atan ikinci takım konumunda.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:09
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