Ümitler Kosova'yı konuk edecek

Ümit Milli Futbol Takımı, 3 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda özel maçta İstanbul'da Kosova ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde 6 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Hırvatistan'ın ardından grubunda ikinci sırada bulunuyor.
U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 06:50
