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San Marino U21 - Türkiye U21 | CANLI İZLE (UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri)

Ümit Milli Takımımız, UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda San Marino ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 21:25
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San Marino U21 - Türkiye U21 | CANLI İZLE (UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri)

Ümit Milli Takımımız, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında San Marino ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki bir önceki maçını İrlanda ile Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynayan Türkiye, buradan istediğini alamamış ve 84. dakikada yediği gol ile sahadan 1 - 0 mağlup ayrılmıştı.

TÜRKİYE'NİN SAN MARİNO MAÇI 11'İ

Emre Bilgin, Yasin Özcan, Metehan Baltacı, Cihan Çanak, Başar Önal, Livan Burcu, Taha Altıkardeş, Ali Akman, Uğur Kaan Yıldız, Burak İnce, Bartuğ Elmaz (K)

SAN MARİNO - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, NEREDE, HANGİ KANALDA?

San Marino Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başladı. Karşılaşma, A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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