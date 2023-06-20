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Türkiye U21 4-1 Bosna Hersek U21 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye U21 Milli Takımı, dostluk maçında karşılaştığı Bosna Hersek U21 Milli Takımı'nı 3-1 mağlup etti. Ümit Milliler'in gollerini Cavic (k.k), Emin, Bertuğ (2) kaydetti.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 21:54 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 22:01
Türkiye U21 4-1 Bosna Hersek U21 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye U21 Milli Takımı, dostluk maçında Bosna Hersek U21 ile karşı karşıya geldi.

Eyüp Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Bosna Hersek, David Cavic'in 25. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

U21 Milli Takımımız, 45+2. dakikada Ilinkovic'in kendi kalesine attığı golle skoru 1-1 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Türkiye U21 öne geçti. 50. dakikada Emin Bayram skoru 2-1 yaptı.

79. dakikada U21 Milli Takım penaltı kazandı. Atışı Bertuğ Yıldırım gole çevirdi ve skor 3-1 oldu. 86. dakikada Bertuğ Yıldırım kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti.

Karşılaşma U21 Milli Takımımız'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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