Türkiye U21 4-1 Bosna Hersek U21 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye U21 Milli Takımı, dostluk maçında Bosna Hersek U21 ile karşı karşıya geldi.

Eyüp Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Bosna Hersek, David Cavic'in 25. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

U21 Milli Takımımız, 45+2. dakikada Ilinkovic'in kendi kalesine attığı golle skoru 1-1 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Türkiye U21 öne geçti. 50. dakikada Emin Bayram skoru 2-1 yaptı.

79. dakikada U21 Milli Takım penaltı kazandı. Atışı Bertuğ Yıldırım gole çevirdi ve skor 3-1 oldu. 86. dakikada Bertuğ Yıldırım kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti.

Karşılaşma U21 Milli Takımımız'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: