Haberler U21 Milli Futbol Takımı Türkiye (U21) - Sırbistan (U21) maçı CANLI İZLE

Türkiye (U21) - (U21) maçı CANLI İZLE

Son dakika spor haberi... , Haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde hazırlık maçlarına devam ediyor. 'ımız, bu kez ile karşı karşıya geliyor. ekranlarından yayınlanan karşılaşmayı haberimizden de canlı olarak izleyebilirsiniz.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 18:56
Türkiye (U21) - Sırbistan (U21) maçı CANLI İZLE

Son maçta Hırvatistan'a 4-1 kaybeden millerin rakibi Sırbistan. Tolunay Kafkas'ın ekibi, Sırbistan'ı devirip moral depolamak istiyor. Milli Takım, elemeler öncesi son hazırlık maçını ise 2 Haziran'da Ukrayna ile İstanbul'da yapacak. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE (U21) - SIRBİSTAN (U21) MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Türkiye (U21)-Sırbistan (U21) maçı Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Mücadeleyi haberimizden de canlı olarak izleyebilirsiniz.

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