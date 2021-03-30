Türkiye (U21) - Sırbistan (U21) maçı CANLI İZLE

Son maçta Hırvatistan'a 4-1 kaybeden millerin rakibi Sırbistan. Tolunay Kafkas'ın ekibi, Sırbistan'ı devirip moral depolamak istiyor. Milli Takım, elemeler öncesi son hazırlık maçını ise 2 Haziran'da Ukrayna ile İstanbul'da yapacak. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE (U21) - SIRBİSTAN (U21) MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Türkiye (U21)-Sırbistan (U21) maçı Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Mücadeleyi haberimizden de canlı olarak izleyebilirsiniz.