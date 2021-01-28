Haberler U21 Milli Futbol Takımı Ümit Milli Takımımız'ın rakipleri belli oldu

'ın rakipleri belli oldu

'ın 'nda mücadele edeceği rakipler belli oldu. Ümit Milliler, I Grubu'nda , , ve ile eşleşti.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 16:24
Ümit Milli Takımımız'ın rakipleri belli oldu

'nin şehrinde yapılan kura çekimine 3'üncü torbadan giren , I Grubu'nda , , ve ile eşleşti.
Elemelerde 8 grupta 6'şar, bir grupta ise 5 takım mücadele edecek. Grup maçları Mart 2021 ile Haziran 2022 tarihleri arasında oynanacak. ve 'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 'ne dokuz grup birincisiyle birlikte gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer sekiz grubun ikincileri ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için Eylül 2022'de Play-Off oynayacak.

2023 Haziran'da yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Romanya ve Gürcistan, şampiyonaya doğrudan katılacak.

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