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Haberler U19 Milli Futbol Takımı Portekiz U19 2-2 Türkiye U19 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Portekiz U19 2-2 Türkiye U19 (MAÇ SONUCU ÖZET)

U19 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri Elit Tur ilk maçında Portekiz ile 2-2 berabere kaldı.

U19 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 16:17
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Portekiz U19 2-2 Türkiye U19 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye U19 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri Elit Tur ilk maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi. Deeside College Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yunanistan Futbol Federasyonundan Christos Vergetis yönetti. Vergetis'in yardımcılıklarını Yunan hakem Andreas Fotopoulos ve Gallerli hakem Ethan Goatley üstlendi. Türkiye'nin gollerini 41'inci dakikada Hüseyin Ertürk ve 46'ncı dakikada Efe Korkut kaydetti. Portekiz'in golleri ise 48'inci dakikada Gil Martins ve 80'inci dakikada Neto'dan geldi.

İlk maçında Portekiz ile berabere kalan Ay-yıldızlılar UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri Elit Tur'u ikinci maçında 22 Mart Cumartesi günü İngiltere U19 takımı ile karşı karşıya gelecek.

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