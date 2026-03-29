Düelloda zafer Galatasaray'ın

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Galatasaray MCT Technic, Safiport Erokspor'u deplasmanda 86-85 yendi. Robinson 18 ve McCollum 15 sayıyla sarı-kırmızılı takımın skor yükünü çekti. Ev sahibi ekipte Cornelie'nin 23 sayısı yenilgiyi engelleyemedi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde 14'üncü galibiyetini elde ederken, Erokspor ise 10'uncu kez mağlup oldu.