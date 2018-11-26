Çakı: '' Deplasmanda galibiyet çıkarmak zor''
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Afyon Belediyespor'u 96-93 yenen Darüşşafaka Tekfen'in başantrenörü Ahmet Çakı, deplasmanda maç kazanmanın zor olduğunun belirterek, galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Darüşşafaka Tekfen'in Başantrenörü Ahmet Çakı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir maç oynayacaklarının bilincinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"İyi basketbol oynuyorlar. Biz de Türkiye liginde sezon başında kaybettiğimiz, ucu ucuna kaçan maçlardan dolayı hem biraz gergindik, hem de kazanmamız gereken bir maça ihtiyacımız vardı. Bu gün ikinci yarıda çok hata yaptık savunmada. Bu savunmayı istememekten değil, rakibin kaliteli hücum etmesinden ve bireysel hatalardan kaynaklandı. Maçı kazanmayı başardık. Bence önemliydi. Deplasmanda galibiyet çıkarmak Türkiye liginde zor, kazandığımız için mutluyum. Takımımı tebrik ediyorum."
- 26.11.2018 09:59
- Güncelleme: 26.11.2018 11:37
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
FB comolliye ne gerek var ki kasımpaşanın ve ankaragücü scoutlarından ekip kurun yada transfer yapmadan önce onlara bir danışın
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
fblik comolli her menejerin getirebileceği kendi takımlarında oynayamayan bu ayew ve slimaniyi getirmesi akıllara zarar.
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
canfb Guiza'yı geçti adam. Bu sene yapılan transferlerden iş yapan bir tek jailson. Bir sporcunun yapmaması gereken hareketten ilk devreyi kapadı
Çakı: '' Deplasmanda galibiyet çıkarmak zor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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