Çakı: '' Deplasmanda galibiyet çıkarmak zor''
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Çakı: '' Deplasmanda galibiyet çıkarmak zor''

    Çakı: '' Deplasmanda galibiyet çıkarmak zor''

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Afyon Belediyespor'u 96-93 yenen 'in başantrenörü , deplasmanda maç kazanmanın zor olduğunun belirterek, galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

    'in Başantrenörü , maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir maç oynayacaklarının bilincinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

    "İyi basketbol oynuyorlar. Biz de liginde sezon başında kaybettiğimiz, ucu ucuna kaçan maçlardan dolayı hem biraz gergindik, hem de kazanmamız gereken bir maça ihtiyacımız vardı. Bu gün ikinci yarıda çok hata yaptık savunmada. Bu savunmayı istememekten değil, rakibin kaliteli hücum etmesinden ve bireysel hatalardan kaynaklandı. Maçı kazanmayı başardık. Bence önemliydi. Deplasmanda galibiyet çıkarmak Türkiye liginde zor, kazandığımız için mutluyum. Takımımı tebrik ediyorum."

    1. 26.11.2018 09:59
    2. Güncelleme: 26.11.2018 11:37
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