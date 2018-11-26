Çakı: '' Deplasmanda galibiyet çıkarmak zor''

Darüşşafaka Tekfen'in Başantrenörü Ahmet Çakı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir maç oynayacaklarının bilincinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İyi basketbol oynuyorlar. Biz de Türkiye liginde sezon başında kaybettiğimiz, ucu ucuna kaçan maçlardan dolayı hem biraz gergindik, hem de kazanmamız gereken bir maça ihtiyacımız vardı. Bu gün ikinci yarıda çok hata yaptık savunmada. Bu savunmayı istememekten değil, rakibin kaliteli hücum etmesinden ve bireysel hatalardan kaynaklandı. Maçı kazanmayı başardık. Bence önemliydi. Deplasmanda galibiyet çıkarmak Türkiye liginde zor, kazandığımız için mutluyum. Takımımı tebrik ediyorum."