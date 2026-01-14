CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Edson Alvarez'den büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

Fenerbahçe'de Edson Alvarez'den büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

Fenerbahçe'de Mattia Guendouzi'nin transferi ve N'Golo Kante iddialarının ardından yedek kalma ihtimali gündeme gelen Edson Alvarez, ülkesinden gelen teklifi reddetti. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 12:24
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Edson Alvarez'den büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde 2026 yılına damga vuracak bir kadro mühendisliği için vites yükseltti.

Fenerbahçe'de Edson Alvarez'den büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

İtalyan çalıştırıcının raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli yönetim, hem Avrupa'da hem de ligde mutlak hakimiyet kuracak bir orta saha hattı kurmak için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'de Edson Alvarez'den büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

Orta saha rotasyonunu sil baştan kurgulayan sarı-lacivertliler, transferde ilk bombayı patlatarak 30 milyon euro bandında bir bonservis bedeliyle Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattı. Fransız yıldızın takıma katılmasıyla orta sahaya büyük bir dinamizm kazandıran Tedesco'nun durmaya niyeti yok.

Fenerbahçe'de Edson Alvarez'den büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

Gelen son bilgilere göre yönetim, bir dönem dünya futbolunun en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen N'Golo Kante için de resmi teklifini iletti. Kante transferinin bitmesi an meselesi olarak görülürken, bu hamlelerin bir ayrılığa sebep verebileceği dedikoduları yayılmaya başlandı.

Fenerbahçe'de Edson Alvarez'den büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

Guendouzi'nin gelişi ve Kante için yapılan çılgın teklif, şu an takımda kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez için rotasyonun iyice daralmasına neden oldu.

Fenerbahçe'de Edson Alvarez'den büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

Bunu bir fırsat olarak gören Meksika ekibi ise Edson Alvarez'i kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'de Edson Alvarez'den büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

Sports Illustrated'da yer alan habere göre Tigres, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez'i birincil hedef olarak belirledi.

Fenerbahçe'de Edson Alvarez'den büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

Meksikalı yıldız, ekonomik olarak oldukça 'tatmin edici' olarak ifade edilen teklife, kariyer planını düşünerek yanıtını iletti.

Fenerbahçe'de Edson Alvarez'den büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

28 yaşındaki yıldız oyuncu, 2026 Dünya Kupası'na kadar en üst seviyede rekabet etmek istediği için Tigres'in cazip teklifini geri çevirdi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi! Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi! 11:55
G.Saray'da gündem yeniden Jhon Arias! G.Saray'da gündem yeniden Jhon Arias! 11:53
Wolfsburg-St. Pauli maçı detayları! Wolfsburg-St. Pauli maçı detayları! 11:39
G.Saray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı! G.Saray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı! 11:25
En-Nesyri'ye Ada'dan yeni talip! En-Nesyri'ye Ada'dan yeni talip! 11:10
Balkan Bisiklet Birliği 2026 Kongresi! Balkan Bisiklet Birliği 2026 Kongresi! 11:04
Daha Eski
Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi Olympiakos! Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi Olympiakos! 10:55
Eyüpspor'un Türkiye Kupası sınavı! Eyüpspor'un Türkiye Kupası sınavı! 10:44
Antalyaspor-Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Antalyaspor-Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 10:39
F.Bahçe'den Nunez bombası! Transferde Lugano faktörü F.Bahçe'den Nunez bombası! Transferde Lugano faktörü 10:29
Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Abraham giderse... Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Abraham giderse... 10:16
Aliağa Futbol A.Ş.-Samsunspor maçı canlı yayın bilgileri! Aliağa Futbol A.Ş.-Samsunspor maçı canlı yayın bilgileri! 10:13