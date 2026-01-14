Fenerbahçe'de Edson Alvarez'den büyük fedakarlık! O teklifi reddetti

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde 2026 yılına damga vuracak bir kadro mühendisliği için vites yükseltti.
İtalyan çalıştırıcının raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli yönetim, hem Avrupa'da hem de ligde mutlak hakimiyet kuracak bir orta saha hattı kurmak için düğmeye bastı.
Orta saha rotasyonunu sil baştan kurgulayan sarı-lacivertliler, transferde ilk bombayı patlatarak 30 milyon euro bandında bir bonservis bedeliyle Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattı. Fransız yıldızın takıma katılmasıyla orta sahaya büyük bir dinamizm kazandıran Tedesco'nun durmaya niyeti yok.
Gelen son bilgilere göre yönetim, bir dönem dünya futbolunun en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen N'Golo Kante için de resmi teklifini iletti. Kante transferinin bitmesi an meselesi olarak görülürken, bu hamlelerin bir ayrılığa sebep verebileceği dedikoduları yayılmaya başlandı.
Guendouzi'nin gelişi ve Kante için yapılan çılgın teklif, şu an takımda kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez için rotasyonun iyice daralmasına neden oldu.
Bunu bir fırsat olarak gören Meksika ekibi ise Edson Alvarez'i kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı.
Sports Illustrated'da yer alan habere göre Tigres, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez'i birincil hedef olarak belirledi.
Meksikalı yıldız, ekonomik olarak oldukça 'tatmin edici' olarak ifade edilen teklife, kariyer planını düşünerek yanıtını iletti.
28 yaşındaki yıldız oyuncu, 2026 Dünya Kupası'na kadar en üst seviyede rekabet etmek istediği için Tigres'in cazip teklifini geri çevirdi.