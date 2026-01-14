Real Madrid'de Arda Güler'i bekleyen tehlike! Xabi Alonso'nun ayrılmasının ardından...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Real Madrid'e Xabi Alonso'nun ayrılıp Alvaro Arbeloa'nın teknik direktör olmasının ardından İspanyol basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Eflatun-beyazlıların Nico Paz'ı kadrosuna katmak istediği ve bu transfer gerçekleştiği takdirde Arda Güler'in de ayrılma ihtimalinin olabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 12:39 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 12:40
Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Eflatun-beyazlılarda son olarak Teknik Direktör Xabi Alonso görevinden ayrılmış ve yerine Real Madrid'in rezerv takımı 'Castilla'yı çalıştıran Alvaro Arbeloa gelmişti. Arbeloa'nın gelişiyle birlikte dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

NICO PAZ GERİ DÖNEBİLİR

Alvaro Arbeloa'nın Real Madrid'deki ilk transfer hamlesinin eflatun beyazlıların altyapısından yetişen Nico Paz olacağı öne sürüldü. Bu transferin ya tamamen bedelsiz ya da cüzi bir miktara gerçekleşebileceği belirtildi.

ARDA GÜLER İÇİN OLUMSUZ GELİŞME

El Nacional'de yer alan haberde Nico Paz'ın Real Madrid'e geri dönme ihtimalini Arda Güler'in endişeyle karşıladığı vurgulandı. Her iki oyuncunun da formanın taliplisi olduğu bu mevkide kalabalık bir rotasyon olması sebebiyle rekabetin çetin geçeceği, başrolde olmak ve gelişimini sürdürmek isteyen Arda Güler'in, Nico Paz şayet gelirse bunun mümkün olmayacağına inandığı için gelecek yaz transfer döneminde Real Madrid'den ayrılmayı ilk düşünen isimlerden biri olacağı iddia edildi.

Haberde son olarak Nico Paz'ın transferi gerçekleşirse bu durumun Arbeloa döneminin ilk büyük hamlesi olabileceği ancak aynı zamanda Arda Güler ayrılırsa ilk önemli ayrılığın da tetikleyicisi olabileceği öne sürüldü.

İŞTE O HABER

