Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı 2. hafta maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de devre arasında 6. sırada giren ve aynı zamanda UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren Samsunspor, TFF 2. Lig'de 6. sırada yer alan Aliağa FK'ya konuk oluyor. Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Melih Aldemir düdük çalıyor.

İzmir'deki nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ALİAĞA FK-SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Aliağa FK: Kubilay Anteplioğlu, Oktay Kancı, Sergen Piçinciol, Kerem Paykoç, Erhan Kartal, Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz, Muammer Sarıkaya, Burak Süleyman, Tahir Babaoğlu, Mustafa Saymak

Samsunspor: A. Posiadała, J. Mendes, L. Tomasson, Soner Gönül, L. Satka, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Yalçın Kayan, S. Jarju, M. Mouandilmadji, Tahsin Bülbül

ALİAĞA FK-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aliağa FK-Samsunspor mücadelesi 14 Ocak Çarşamba günü saat 13:00'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

ALİAĞA FK-SAMSUNSPOR | CANLI



ASpor CANLI YAYIN

İŞTE MAÇIN GOLLERİ