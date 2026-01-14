CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'ın Lookman teklifini duyurdular! İşte o rakam

Galatasaray'ın Lookman teklifini duyurdular! İşte o rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde gaza basan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Ademola Lookman'ı renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldız için Atlanta'ya yapacağı teklifi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 11:26
Galatasaray'ın Lookman teklifini duyurdular! İşte o rakam

Turkcell Süper Kupa finalindeki Fenerbahçe yenilgisi sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'u mağlup ederek moral depolayan Galatasaray, transferde atağa kalktı.

Galatasaray'ın Lookman teklifini duyurdular! İşte o rakam

Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer görüşmeleri gerçekleştirmek adına salı günü İtalya'ya gitti.

Galatasaray'ın Lookman teklifini duyurdular! İşte o rakam

Birçok futbolcu için temas kuran Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Ademola Lookman oldu.

Galatasaray'ın Lookman teklifini duyurdular! İşte o rakam

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı öne sürülen Nijeryalı futbolcunun transferi için devreye girdi.

Galatasaray'ın Lookman teklifini duyurdular! İşte o rakam

İtalyan basını, Cimbom'un 28 yaşındaki futbolcu için yapacağı teklifi açıkladı.

Galatasaray'ın Lookman teklifini duyurdular! İşte o rakam

25 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

SKY Italia'nın haberine göre; Galatasaray, Ademola Lookman transferi için Atalanta'ya 25 milyon Euro teklif edecek.

Galatasaray'ın Lookman teklifini duyurdular! İşte o rakam

Serie A ekibinin astronomik bir teklif gelmemesi halinde Lookman'ı satmayı düşünmediği iddia edilmişti.

Galatasaray'ın Lookman teklifini duyurdular! İşte o rakam

Ademola Lookman bu sezon Atalanta formasıyla çıktığı 16 maçta 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'ın Lookman teklifini duyurdular! İşte o rakam

Nijeryalı yıldızın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

