Galatasaray'ın Lookman teklifini duyurdular! İşte o rakam
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde gaza basan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Ademola Lookman'ı renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldız için Atlanta'ya yapacağı teklifi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 11:26
