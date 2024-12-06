Beşiktaş ve Fenerbahçe'de hedef yine yeniden Zalewski! Ara transferde...

Galatasaray'ın Roma'ya 22 yaşındaki oyuncu için 10 milyonun üzerinde teklifte bulunduğu, sarı-kırmızılılardan iki yöneticinin anlaşmayı tamamlamak için Roma'ya uçtuğu, oyuncuya İstanbul'da Roma'da kazandıklarının dört katını kazanabileceğini (ikramiyeler dahil 500 bin euro) teklif etmelerine rağmen çifte hayırla geri döndüğü yazıldı.