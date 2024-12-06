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Haberler Transfer Beşiktaş ve Fenerbahçe'de hedef yine yeniden Zalewski! Ara transferde...

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de hedef yine yeniden Zalewski! Ara transferde...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak sarı-kırmızılı ekibe transferi gerçekleşmeyen Nicola Zalewski hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınında yer alan o haberde, Roma'yla sözleşme yenilemeyecek olan Polonyalı futbolcu için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgisinin olabileceği belirtildi. İşte detaylar... (BJK GS FB SPOR HABERİ)

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 17:00
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'de hedef yine yeniden Zalewski! Ara transferde...

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği, daha sonra Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ancak Türkiye'ye transferi gerçekleşmeyen Nicola Zalewski hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de hedef yine yeniden Zalewski! Ara transferde...

Kulübü Roma'yla sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Polonyalı futbolcu, Bosman Kuralları gereği 1 Ocak'tan itibaren gelecek sezon için başka bir kulüple anlaşmakta özgür olacak.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de hedef yine yeniden Zalewski! Ara transferde...

GALATASARAY'IN GEÇMİŞ İLGİSİ

La Gazetta dello Sport'ta yer alan haberde, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Roma'ya Zalewski için yaptığı tekliften bahsedildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de hedef yine yeniden Zalewski! Ara transferde...

Galatasaray'ın Roma'ya 22 yaşındaki oyuncu için 10 milyonun üzerinde teklifte bulunduğu, sarı-kırmızılılardan iki yöneticinin anlaşmayı tamamlamak için Roma'ya uçtuğu, oyuncuya İstanbul'da Roma'da kazandıklarının dört katını kazanabileceğini (ikramiyeler dahil 500 bin euro) teklif etmelerine rağmen çifte hayırla geri döndüğü yazıldı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de hedef yine yeniden Zalewski! Ara transferde...

Haberin devamında, Roma'yla sözleşme yenilemeyecek olan Zalewski için, kariyerine İtalya'da devam etmek istese de Türk kulüplerinin de ilgisi olduğu vurgulandı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de hedef yine yeniden Zalewski! Ara transferde...

MOURINHO FAKTÖRÜ

Polonyalı oyuncu için eski teknik direktörü Jose Mourinho ve Fenerbahçe'nin ilgisinin oyuncuya ekstra bir teşvik olacağının konuşulduğu belirtildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de hedef yine yeniden Zalewski! Ara transferde...

"ZALEWSKI İLGİMİZİ ÇEKEBİLİR"

Son olarak haberde, Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'in daha önce söylediği "Zalewski ilgimizi çekebilir. Eğer birisiyle ilgilenirsek onu satın alırız." sözlerine yer verildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de hedef yine yeniden Zalewski! Ara transferde...

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Nicola Zalewski yeni sezonda Roma formasıyla 12 maça çıktı ve 1 asistlik performans gösterdi.

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