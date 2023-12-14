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Suudi Arabistan'dan David Alaba'ya kanca

Son dakika spor haberleri... Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad Real Madrid'in yıldızı David Alaba'yı kadrosuna katmak istiyor. Suudi Arabistan temsilcisi bu transfer için 20 milyon Euro'yu gözden çıkarttı. İşte detaylar...

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 17:04 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 17:05
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Suudi Arabistan'dan David Alaba'ya kanca

Real Madridli futbolcu David Alaba'ya her geçen gün ilgi artıyor.

İspanyol spor sitesi Relevo'nun yaptığı habere göre Arap Yarımadası ekiplerinden Al-Ittihad Yıldız savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Al-Ittidad Avusturyalı oyuncuya yıllık 20 milyon Euro kazanacağı bir kontrat sundu.

TEKLİFE SICAK BAKMIYOR

Ancak David Alaba, Arap Yarımadası'ndan gelen teklife yanıt vermediği İspanyol basını tarafından yazıldı. Alaba'nın şu anlık Real Madrid'den ayrılma düşüncesinin olmadığı aynı zamanda Real Madrid teknik patronu Carlo Ancelotti'nin takım içerisinde kilit rolde olan oyunculardan biri olarak gördüğü yapılan haberde belirtildi.

BENZEMA TRANSFER OLMUŞTU

Al-Ittihad kulübü geçtiğimiz yaz transfer döneminde Real Madrid'den ayrılan yıldız santrafor Karim Benzema'yı kadrosuna katmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Alaba, bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 2 asist üretti.

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