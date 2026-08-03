Hedefimiz zirve

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul, Papara Park'ta kulübün 59'uncu kuruluş yıldönümü ve ilk şampiyonluğun 50'inci yıldönümü için yapılan etkinlikte konuştu. Başkan Ertuğrul Doğan, tesislerle ilgili bilgi verip, "Herkes Trabzonspor'un mevcut yerinde kalabileceğini bize söyledi. Yönetici arkadaşlarımız, Sayın Bakanımız bir değerlendirme yaptık. Bize doksan, yüz dönüm arasında bir arazi lazım. İstediğimiz her yer için bize olumlu dönüş yapıldı. Ama oluşan şartlar itibarıyla en iyi yer, bizim şu andaki stadyumun yan tarafında bulunan arazi" dedi.

İYİ KADRO KURDUK

Başkan Ertuğrul Doğan, "İyi bir kadro kurduk. Hocamızla sürekli görüşüyoruz. Çok transfer yaptık. Eksikler de varsa ayarlayacağız hepsini. Chibuike Nwaiwu'da beklediğimiz teklif gelmedi. Şu anda bu rakamlarla satmayı düşünmüyoruz. Şu an istesek 150 milyon euroluk oyuncu satabiliriz. 70 milyon euroyu bulduk ama yapmayacağız. Bu şehri zirve yarışının içinde tutmak zorundayız. Hocamızın da bizim de niyetimiz, bu sezon zirve yarışının içerisinde olmakt. Ancak bunu söylerken oyuncularımızın ve hocamızın üzerinde baskı oluşturmamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ

Trabzonspor'un 59. kuruluş yıldönümü ile Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı nedeniyle tören düzenlendi. Başkan Ertuğrul Doğan, "Bizim taşıdığımız Trabzonspor'un şerefli armasıdır. Trabzonspor ile yaşıyoruz. Göreve geldiğimizde hayal olarak görülen hedefleri gerçeğe dönüştürdük. Herkesin gurur duyacağı, çocuklarına gururla anlatacağı yarınlar için canla başla çalışıyoruz. Bizim görevimiz bu ateşi daha da büyütmek ve gelecek nesillere teslim etmektir" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYELİM

Trabzons Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kuruluş yıldönümünde bir açıklama yaptı. Genç şu ifadeleri kullandı: "Gurur abidesi kupalarımız sadece bir futbol kulübünün kazandığı dereceyi ifade etmiyor bu şehrin karakterini ifade ediyor. Başkanımız Özkan Sümer şu sözlerle ifade ediyor: 'Trabzonspor bir kulüpten daha fazlasıdır. Trabzonspor dalgaların sesi, yaylaların sisidir, ormanların gizi, kemençenin sözüdür.' İkinci 50 yılda Başkanımız Ertuğrul Doğan ile şampiyonluğa yürüyelim."