Şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen ve art arda takviyelerle gündemi sarsan Trabzonspor sağ kanat için de geri sayıma geçmiş durumda. Fırtına, Gianluca Prestianni'yi renklerine bağlamak üzere. Benfica ile yürüttüğü görüşmelerde ödeme planı ve peşinat konusunda pürüzler yaşanıyor ama Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

A Bola'da yer alan habere göre 1.66 boyundaki futbolcunun Trabzonspor'a transfer olma ihtimali yeniden güç kazandı. Haberde, 20 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gitmesinin beklendiği öne sürüldü. Karadeniz devinin Benfica ile temaslarını sürdürdüğü, Arjantinli oyuncu tarafında ise herhangi bir sorun olmadığı, kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtildi.

17 MİLYON EURO'YA ANLAŞTILAR

Bordo-mavililerin bu transferde en önemli sorunu ise peşinat ve ödeme takvimi olarak görülüyor. İki kulüp, sağ kanat oyuncusu için 17 milyon euro'ya el sıkıştı. Burada sorun peşinat. Benfica 5-6 milyon euro'luk bir peşinat talep ediyor. Yönetim ise daha düşük bir peşinat ödeyerek işi bitirmenin peşinde.

Bu pazarlığın kısa sürede bitmesi bekleniyor. İddialara göre Trabzonspor, kırmızı beyazlılar ile yapılan görüşmelerde peşinat konusunda süre istedi. Yönetim, transfer bütçesini daha sağlıklı kullanmak adına ödeme planında esneklik aradığı ifade edildi. Portekiz devinin ise peşinat miktarını yüksek tutmak istediği, bu nedenle görüşmelerin uzadığı aktarıldı.

OULAI BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Karadeniz devinde Oulai transferinden gelecek olası paranın Prestianni dosyasında belirleyici olabileceği iddia edildi. Bordo- mavililerin Oulai satışından elde edeceği peşinatla Benfica'nın talebini karşılama konusunda daha rahat hareket edebileceği belirtildi.

Bu nedenle Oulai ve Prestianni transfer süreçlerinin birbirine bağlı şekilde ilerleyebileceği ifade edildi.

PRESTIANNI'YE SERT TEPKİ

Prestianni, Benfica ile Flamengo hazırlık maçının 30. dakikasında oyuna dahil oldu. Arjantinli futbolcu, oyuna girdikten sonra tribünlerin yoğun tepkisiyle karşılaştı. Brezilyalı taraftarların Prestianni'yi ıslıkladığı, Flamengo forması giyen bazı oyuncuların ise genç futbolcuya karşı sert müdahalelerde bulunduğu görüldü. Bu olayın daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bir karşılaşmada Vinicius Junior ile yaşadığı olaydan kaynaklandığı öne sürüldü.

IRKÇILIK İDDİASINI REDDETTİ

Gianluca Prestianni, Vinicius Junior ile arasında yaşanan olayın ardından kendisine yöneltilen ırkçılık iddialarını daha önce birçok kez reddetmişti.

Ama bu tartışmalar hala devam ediyor.

ASALET, HER SEVİYEYE İNMEYİ REDDETMEKTİR

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Eduardo Alighieri'ye ait bir sözü paylaşan Prestianni, yaşanan olaylara doğrudan isim vermeden yanıt verdi: "Bir provokasyona cevap vermemek de karakter göstergesidir. Güçsüz olduğun için değil; zamanla bazı tartışmaların tek amacının insanın sakinliğini, seviyesini ve kendine olan saygısını kaybettirmek olduğunu öğrendiğin içindir.

Asalet, her seviyeye inmeyi reddetmektir."