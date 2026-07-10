Transferin başarılı kulübü Trabzonspor'dan çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Venezuela basınında çıkan haberlerde, bordo-mavili kulübün Bulgaristan'da Levski Sofya'da oynayan 2000 doğumlu stoper Christian Makoun'la ilgilendiği ifade edildi.

Bulgar ekibiyle sözleşmesi 2027'de bitecek Venezuelalı savunmacı için Fırtına'nın ciddi bir opsiyon olduğu kaydedildi.

3 sezondur Levski Sofya'da yer alan 26 yaşındaki stoperin transfere sıcak baktığı ve Trabzonspor'a gitmeye istekli davrandığı dile getirildi.

JUVENTUS ALTYAPISI

Sol ayağını etkili kullanan Christian Makoun, sol bekte de forma giyebiliyor. Futbol kariyerinde Juventus altayıpısında da forma giyen tecrübeli stoperin piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Levski Sofya'nın 26 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmasından ötürü bonservis kazanmaya istekli olduğu kaydedildi. Bulgar ekibinin 3 milyon euroluk bir bonservis beklediği bildirildi. Sol stopere takviye isteyen Trabzonspor, Makoun'u transfer listesinde ilk sıralara ekledi. Fırtına, sol stoper için Ajax'tan eski oyuncusu Ahmetcan Kaplan ve Samsunspor'dan Rick Van Drongelen'i de yakından izliyor.