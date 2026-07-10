Forvet transferinde mesaiye devam eden Trabzonspor'da Tolu Arokodare ismi öne çıkıyor.

İngiltere'de Championship'e düşen Wolverhampton'la Nijeryalı forvet için görüşen bordo-mavili yönetim kiralama teklifini sundu. İngiliz kulüp, 1.97'lik forvetin 3.2 milyon euroluk maaşının ödenmesi koşuluyla Fırtına'nın teklifine 'evet' diyeceğini vurguladı.

İngiliz basınında yer alan haberde, Nijeryalı yıldızın da Trabzonspor'a transfere sıcak baktığı aktarıldı.

AVRUPA LİGİ FAKTÖRÜ

25 yaşındaki yıldızın transferinde Paul Onuachu da çaba gösteriyor. Nijeryalı forvet, vatandaşının Trabzonspor'a gelmesi için olumlu referans sundu. Wolverhampton'la görüşmelerini sürdüren bordo-mavili yönetim kısa sürede transferi bitirmeyi amaçlıyor.

Wolverhampton'ın küme düşmesiyle ayrılmak isteyen Nijeryalı golcü, hem Avrupa Ligi faktörü hem de vatandaşı Onuachu'nun referansıyla Trabzonspor'a gelmeye yakın duruyor.

KRALLAR BULUŞACAK

25 yaşındaki forvet Tolu Arokodare, kariyerindeki çıkışı Belçika'da yaşadı. 1.97'lik forvet, 2024-2025 sezonunda Genk'te oynarken ligde attığı 21 golle krallık koltuğuna oturdu. Trabzonspor'da 2025-2026 sezonunda 21 gol atarak Süper Lig'de gol kralı olan 2.01'lik Paul Onuachu yer alıyor.

Transfer gerçekleşirse gol kralları bordo-mavili takımda buluşacak.

NİJERYA'DA OYNUYORLAR

Tolu Arokodare ve Paul Onuachu, Nijerya Milli Takımı'nda beraber oynuyor. Onuachu ile iyi bir iletişimi olan Arokodare, Trabzonspor'un teklifine bu açıdan olumlu yaklaşıyor. Ayrıca iki yıldızın fiziksel özellikleri de benziyor.

2.01'lik Onuachu ve 1.97'lik Arokodare şimdiden merakla bekleniyor.