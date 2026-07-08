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Trabzonspor'da transferde Ahmetcan Kaplan müjdesi!

Trabzonspor, Ajax’ın stoperi Ahmetcan Kaplan ile temasa geçti. Bordo-mavililer, eski futbolcusuna yeniden kavuşabilir. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor'da transferde Ahmetcan Kaplan müjdesi!

Stoper hattına takviye için girişimlerini sürdüren Trabzonspor, eski futbolcusu Ahmetcan Kaplan ile yeniden görüştü. Fırtına, 23 yaşındaki stopere yılık 800-900 bin euro bandında maaş önerdi. Genç savunmacı ile anlaşma sağlandı. 1.89 boyundaki oyuncudan yeşil ışık geldikten sonra bordo- mavili yönetim, Ajax'a resmi teklif sundu. Hollanda ekibi ile 2027'nin Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan 1.89 boyundaki futbolcunun market değeri 7 milyon euro. Ancak Ahmetcan'ın Ajax'tan transferi için kolaylık istediği dile getiriliyor. Trabzonspor, Ahmetcan'ı 9.5 milyon euro'ya satmıştı.

SOL STOPERİN KRALI

Transfer gündemindeki Ahmetcan Kaplan, sol stoper için düşünülüyor. 1.89 boyundaki 23 yaşındaki savunmacı, sol ayağını etkili kullanıyor. Ahmetcan, uzun boyu ve fizik avantajıyla hava toplarında da başarı gösteriyor.

AJAX'TA 25 MAÇ

Hollanda takımı Ajax'a 2022'de transfer olan Ahmetcan Kaplan toplamda 25 resmi maça çıktı. 23 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon da kiralık forma giydiği bir başka Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de 33 resmi maçta süre aldı.

NIJMEGEN'E KİRALANMIŞTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği NEC Nijmegen'de 33 maçta 2702 dakika süre alarak 3 gol kaydeden Ahmetcan, istikrarlı grafiğiyle yeniden dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki futbolcu, tatilini memleketi Trabzon'da geçirmişti.

ŞAMPİYONLUKTA YER ALDI

Ahmetcan, bordo-mavili forma altında 2021-22'de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Şampiyonlukta önemli katkısı olan genç stoper, 18 resmi maçta forma giymişti. Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan, Süper Kupa kazanılırken de kadrodaydı.

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