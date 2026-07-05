CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Süper Lig'in yıldızına transfer kancası! Kulübünden onay çıktı

Trabzonspor'dan Süper Lig'in yıldızına transfer kancası! Kulübünden onay çıktı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Hollandalı savunmacı Drongelen için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan teklif aldıklarını ve oyuncu ile görüşmelerine izin verdiklerini açıkladı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor'dan Süper Lig'in yıldızına transfer kancası! Kulübünden onay çıktı

Süper Lig'den takviye yapmaya hazırlanan Trabzonspor, son yıllardaki istikrarlı görüntüsü ile Süper Lig'in en fazla dikkat çeken savunma oyuncuları arasında gösterilen Samsunsporlu Rick van Drongelen ile anlaşma aşamasına geldi. 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçen bordo-mavililer, Samsunspor'a resmi teklifte bulundu. İki kulüp başkanlar düzeyinde bir görüşme gerçekleştirerek büyük bir oranda anlaşma sağladı. Bu gelişmeleri Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kendisi de açıkladı. Yıldırım, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüştüklerini ifade ederek. "Van Drongelen değerli bir oyuncumuz. Galatasaray'ın ilgisi olduğuna dair iddialar doğru değil. Panathinaikos ve Trabzonspor'dan teklif geldi. Ertuğrul Doğan başkan ile konuştuk. Hollandalı oyuncuyla görüşmek için izin istediler. Biz de izin verdik" ifadelerini kullanarak Drongelen'in ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

SÜPER LİG'DE SADECE İKİ MAÇ KAÇIRDI

Van Drongelen geride kalan sezonda 34 maçın 32'sinde forma giymeyi başardı. 1 maçı cezası nedeniyle kaçıran Hollandalı oyuncu sadece 1 karşılaşmada da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Geçen sezon 2 gol atan Van Drongeler 2 de asiste imzasını atarak takımına yardımcı oldu.

F.Bahçe'nin yeni sol kanadı Manchester City'den!
Cimbom'dan 10 numara transfer!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Başkan Erdoğan Kanada Başbakanı Carney ile telefonda görüştü! NATO Zirvesi ve bölgesel konular ele alındı
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cimbom'a Ada'dan fırsat transferi!
F.Bahçe Greenwood transferini bitiriyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yeni sol kanadı Manchester City'den! F.Bahçe'nin yeni sol kanadı Manchester City'den! 00:51
F.Bahçe Greenwood transferini bitiriyor! F.Bahçe Greenwood transferini bitiriyor! 00:00
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! 00:00
F.Bahçe ve G.Saray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi F.Bahçe ve G.Saray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi 00:00
Transfer tarihini açıkladı! Greenwood bombası patlıyor Transfer tarihini açıkladı! Greenwood bombası patlıyor 00:00
Trossard Beşiktaş'a çok yakın! Trossard Beşiktaş'a çok yakın! 00:00
Daha Eski
Icardi'den şaşırtan hareket! Beşiktaş ve F.Bahçe... Icardi'den şaşırtan hareket! Beşiktaş ve F.Bahçe... 00:00
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan transfer açıklaması! 00:00
Günün transfer sürprizi: Sidiki Cherif! Günün transfer sürprizi: Sidiki Cherif! 00:00
Osimhen'den transfer telefonu! Tam 125 milyon Euro... Osimhen'den transfer telefonu! Tam 125 milyon Euro... 00:00
F.Bahçe'de son dakika! İsmail Yüksek ve transfer... F.Bahçe'de son dakika! İsmail Yüksek ve transfer... 00:00
Serdal Adalı: 50 milyon Euro ödedik! Serdal Adalı: 50 milyon Euro ödedik! 00:00