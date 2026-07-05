Süper Lig'den takviye yapmaya hazırlanan Trabzonspor, son yıllardaki istikrarlı görüntüsü ile Süper Lig'in en fazla dikkat çeken savunma oyuncuları arasında gösterilen Samsunsporlu Rick van Drongelen ile anlaşma aşamasına geldi. 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçen bordo-mavililer, Samsunspor'a resmi teklifte bulundu. İki kulüp başkanlar düzeyinde bir görüşme gerçekleştirerek büyük bir oranda anlaşma sağladı. Bu gelişmeleri Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kendisi de açıkladı. Yıldırım, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüştüklerini ifade ederek. "Van Drongelen değerli bir oyuncumuz. Galatasaray'ın ilgisi olduğuna dair iddialar doğru değil. Panathinaikos ve Trabzonspor'dan teklif geldi. Ertuğrul Doğan başkan ile konuştuk. Hollandalı oyuncuyla görüşmek için izin istediler. Biz de izin verdik" ifadelerini kullanarak Drongelen'in ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

SÜPER LİG'DE SADECE İKİ MAÇ KAÇIRDI

Van Drongelen geride kalan sezonda 34 maçın 32'sinde forma giymeyi başardı. 1 maçı cezası nedeniyle kaçıran Hollandalı oyuncu sadece 1 karşılaşmada da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Geçen sezon 2 gol atan Van Drongeler 2 de asiste imzasını atarak takımına yardımcı oldu.