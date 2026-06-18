7 oyuncu için teklif

Fırtına'da Onuachu, Pina, Nwaiwu, Folcarelli, Oulai, Augusto ve Muçi'ye transfer teklifleri geldi. Yönetimin gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve takımın geleceğini korumak adına "seçici satış" politikasını devreye soktuğu belirtildi.

OMURGA KORUNACAK

Birçok futbolcuya teklif gelse de yönetim, takımın omurgasını korumaya kararlı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden bordo- mavililerin, yalnızca kulübün ekonomik hedeflerine uygun ve yüksek bonservis geliri sağlayacak teklifler için satışa onay vereceği belirtildi.

EYÜP SAKA YOL AYRIMINDA

Trabzonspor U19 Takımı ile üst üste iki kez şampiyon olan teknik direktör Eyüp Saka'nın, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte ayrılması bekleniyor. Yönetimin de başarılı çalıştırıcının kariyer gelişimini desteklediği ve resmi bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay vermeye hazır olduğu öğrenildi.

GENİŞ KADRO OPERASYONU

Teknik heyetin planları arasında yer almayan oyuncuların geleceği netleşiyor. Sözleşmesinin son yılına giren Lundstram'ın kiralanması planlanırken, Draguş için de yine kiralama seçeneği ön planda tutuluyor.

MENDY İÇİN SATIŞ GEÇERLİ

Ayrılma talebini kulübe ileten Batista Mendy için bonservis bedeliyle satış formülü geçerli. Sözleşmesi 2027'de bitecek olan 26 yaşındaki ön liberonun kiralama seçeneğine sıcak bakılmıyor. Yönetim, Mendy'den para kazanmak istiyor.

ARSENIY BATAGOV'DAN ÖMÜRLÜK İMZA

Arseniy Batagov, uzun süredir birlikte olduğu Yelyzaveta Zolotova ile İtalya'da düzenlenen törenle evlendi. Yeni sezon öncesi tatil dönemini değerlendiren 24 yaşındaki Ukraynalı stoper, evlilik haberini sosyal medya hesabından paylaştı.