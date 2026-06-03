Trabzonspor Zubkov'un yerini vatandaşı ile dolduracak! Transfer girişimleri başladı

Yeni sezonda daha güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen Karadeniz devi, kanat bölgesi için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. Zubkov'un AEK'ya gitmesinin ardından Trabzonspor'un, Ukrayna'nın köklü kulüplerinden Dinamo Kiev'de forma giyen Nazar Voloshyn ile ilgilendiği öğrenildi. 22 yaşındaki sağ kanat, bu sezon Ukrayna Ligi'nde çıktığı 27 maçta 5 gol ve 9 asist üreterek 14 gole doğrudan katkı sağladı. Genç futbolcu, Kiev formasıyla tüm kulvarlarda ise 43 resmi karşılaşmada görev aldı. Bu süreçte 8 gol ve 14 asistle 22 gole direkt katkı sağladı. Ukraynalı oyuncu sezon boyunca toplam 3 bin 12 dakika sahada kaldı. Sol kanatta da görev yapan 1.75 boyundaki futbolcu için girişimler başladı.

ŞU AN DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Nazar Voloshyn'in kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Bordo-mavili yönetimin, kanat hattını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.