CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Zubkov'un yerini vatandaşı ile dolduracak! Transfer girişimleri başladı

Trabzonspor Zubkov'un yerini vatandaşı ile dolduracak! Transfer girişimleri başladı

Fırtına, Dinamo Kiev’de forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu gündemine aldı. Sol kanatta da görev yapabilen Nazar Voloshyn’ın transferi için girişimler başladı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 06:50
Trabzonspor Zubkov'un yerini vatandaşı ile dolduracak! Transfer girişimleri başladı

Yeni sezonda daha güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen Karadeniz devi, kanat bölgesi için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. Zubkov'un AEK'ya gitmesinin ardından Trabzonspor'un, Ukrayna'nın köklü kulüplerinden Dinamo Kiev'de forma giyen Nazar Voloshyn ile ilgilendiği öğrenildi. 22 yaşındaki sağ kanat, bu sezon Ukrayna Ligi'nde çıktığı 27 maçta 5 gol ve 9 asist üreterek 14 gole doğrudan katkı sağladı. Genç futbolcu, Kiev formasıyla tüm kulvarlarda ise 43 resmi karşılaşmada görev aldı. Bu süreçte 8 gol ve 14 asistle 22 gole direkt katkı sağladı. Ukraynalı oyuncu sezon boyunca toplam 3 bin 12 dakika sahada kaldı. Sol kanatta da görev yapan 1.75 boyundaki futbolcu için girişimler başladı.

ŞU AN DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Nazar Voloshyn'in kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Bordo-mavili yönetimin, kanat hattını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

G.Saray'dan Leao bombası!
Safi, Ederson'un yerine o ismi getirecek!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Kılıçdaroğlu’nun ilk MYK’sından FETÖ ve yolsuzluk denetimi çıktı: CHP’li belediyeler tek tek incelenecek
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray İngiliz yıldızın peşinde!
Hakan Safi'nin Conte teklifi ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zverev, Kostyuk ve Andreeva yarı finalde! Zverev, Kostyuk ve Andreeva yarı finalde! 00:09
Zverev, Kostyuk ve Andreeva yarı finalde! Zverev, Kostyuk ve Andreeva yarı finalde! 00:09
A Milli Takım'ın konvoyu Dünya'da gündem oldu! İşte o anlar A Milli Takım'ın konvoyu Dünya'da gündem oldu! İşte o anlar 23:57
A Milli Takım'ın konvoyu Dünya'da gündem oldu! İşte o anlar A Milli Takım'ın konvoyu Dünya'da gündem oldu! İşte o anlar 23:56
Safi'den 3 bomba birden! Hakan ve Merih'in ardından... Safi'den 3 bomba birden! Hakan ve Merih'in ardından... 23:33
Hakan Safi o yıldızla prensipte anlaştı! Hakan Safi o yıldızla prensipte anlaştı! 23:33
Daha Eski
Osimhen'e İspanyol devinden transfer kancası! Osimhen'e İspanyol devinden transfer kancası! 23:33
G.Saray için o yıldızlar transferde karşı karşıya! G.Saray için o yıldızlar transferde karşı karşıya! 23:33
Hakan Safi'den transfer itirafı! Hakan Safi'den transfer itirafı! 23:33
Ve anlaşma tamam! Yeni transfer İstanbul'a geliyor Ve anlaşma tamam! Yeni transfer İstanbul'a geliyor 23:33
G.Saray'a Ukraynalı golcü! G.Saray'a Ukraynalı golcü! 23:33
Pereira'dan Beşiktaş'a transfer reddi! Pereira'dan Beşiktaş'a transfer reddi! 23:33