Trabzonspor'dan El Bilal Toure hamlesi! Transfer o rakama bitebilir

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazanırken, dikkat çeken bir iddia geldi. İtalya'da Atalanta haberleriyle bilinen Atalanta Oggi, bordo-mavili takımın El Bilal Toure için Atalanta ile temas kurduğunu yazdı. Haberde, Malili hücumcunun Beşiktaş'taki kiralık dönemi sonrası Atalanta'ya döneceği ancak Bergamo ekibinde kalmasının beklenmediği ifade edildi. El Bilal Toure, sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdi. İtalyan basınındaki haberde, oyuncunun Beşiktaş'taki sözleşmesinde 15 milyon euro seviyesinde satın alma şartı bulunduğu ancak bu şartın devreye girmesi için belirlenen gol sayısına ulaşılamadığı aktarıldı.

3 BÖLGEDE GÖREV YAPABILIYOR

Atalanta'nın El Bilal Toure konusunda yeni bir yol haritası belirlemek istediği ifade edilirken, Trabzonspor'un bu süreci yakından takip ettiği öne sürüldü. Haberde, bordo- mavililerin 1.85 boyundaki yıldız için görüşmelere başladığı ve Atalanta'nın da maliyetli kadro yükünü azaltmak adına ayrılığa sıcak bakabileceği kaydedildi. Atalanta'nın 2023 yılında Almeria'dan yüksek bonservisle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcu, İtalyan kulübünün tarihindeki en pahalı transferlerden biri olmuştu. Sky Sport İtalia, o dönem transferin yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde gerçekleştiğini yazmıştı. Toure, sağ kanat ve forvette de görev yapabiliyor.

13 MİLYON EURO DETAYI

İtalyan basını, Atalanta'nın Toure için önemli bir bonservis beklentisi olduğunu ancak anlaşmanın 12-13 milyon Euro seviyelerinde şekillenebileceğini ileri sürdü. Haberde, Atalanta'nın oyuncuyu kalıcı olarak elden çıkarmak istediği ve 30 Haziran öncesi mali tabloyu rahatlatacak bir satışa açık olabileceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Toure, Beşiktaş'ta 26 resmi maçta görev aldı. 24 yaşındaki sol kanat bu süreçte 7 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Süper Lig'de 22 maçta 5 gol ve 4 asist üreten Toure, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol attı.

TEKKE'NİN PLANLARINA UYGUN

Fatih Tekke'nin yeni sezon öncesi hücum hattında hareketli, atletik ve skor katkısı verebilecek oyuncular istediği biliniyor. Nwakaeme ve Vişça ile yolların ayrılmasının ardından bordo-mavililerde hücum hattı yeniden şekillenecek.