Trabzonspor'dan transferde Onana hamlesi!

Sezon başında Manchester United'dan 1 yıllığına kiralanan Onana ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 30 yaşındaki file bekçisi, Trabzonspor'da kalmaya sıcak bakıyor. Kamerunlu kaleci, olumlu görüş bildirince yönetim, ManU'nun kapısını çaldı. İngiliz devi, 1.90 boyundaki kaleci için 25 milyon euro isteyince görüşmeler boyut değiştirdi.

Bordo-mavili kulüp kurmayları, Onana için bu kez kiralama teklifi yaptı. Premier Lig ekibi ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli file bekçisinin yeniden kiralanması gündemde. Görüşmeler devam ediyor.