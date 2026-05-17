Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Muçi ile devam

Muçi ile devam

Fırtına, Beşiktaş’tan sezon başında kiraladığı 25 yaşındaki maestronun sözleşmesindeki 8.5 milyon euro’luk satın alma opsiyonunu kullandı. Ernest Muçi 3 senelik imza atacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 06:50
Muçi ile devam

Yönetim sezon başında Beşiktaş'tan 1 milyon euro'ya kiraladığı Muçi ile yola devam ediyor. Arnavut 10 numaranın sözleşmesinde yer alan 8.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu devreye soktu. Trabzonspor yönetimi, sözleşmedeki hakkını kullanarak bu bedeli 5 taksit halinde ödeme kararı aldı. 20 Mayıs'taki öncelik hakkı süresi dolmadan elini çabuk tutan bordo-mavililer, yapılan bonservis rakamını aşağıya çekme görüşmelerinden istenen sonucu alamayınca bu kararı aldı.

EN İYİ DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Bordo-mavililer, Muçi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Ernest Muçi'nin bu bedeli Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservis bedeli de olacak. Ayrıca 1 milyon euro da kiralama bedeli ödendiği için toplam maliyet 9.5 milyon euro olacak. Arnavut 10 numara, Trendyol Süper Lig'de 28 maçta 11, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 7 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Fırtına'da lig, kupa ve Süper Kupa'da toplam 34 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki futbolcu, attığı 15 gol ve yaptığı 7 asistle kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor.

19 PUAN GETİRDİ

Trabzonspor, Muçi'nin Süper Lig'de fileleri sarstığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puan topladı. Sezonun ilk bölümünde eleştirilere maruz kalan Arnavut 10 numara, Fatih Tekke'nin verdiği süreleri iyi değerlendirdi.

EN SKORER İKİNCİ İSİM

Ernest Muçi, attığı 15 golle takımın gol yollarındaki en etkili ikinci ismi. Paul Onuachu, 34 maçta kaydettiği 24 golle listenin zirvesinde yer alırken, Muçi, Gençlerbirliği karşısında ağları havalandırarak 14 gollü Augusto'yu solladı.

KUPADA KASIRGA GİBİ

Takımın bu sezon Türkiye Kupası'nda attığı gollerin 4'üne Muçi imza koydu. Arnavut yıldızı 3 golle devre arasında ayrılan Sikan takip etti. Onuachu 2, Mustafa, Augusto, Ozan, Nwakaeme, Batagov ve Olaigbe birer kez fileleri havalandırdı.

