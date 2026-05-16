Trabzon-Tractor maçı

İran'ın köklü kulübü Tractor ile Trabzonspor, dostluk maçına çıkabilir. İran Trabzon Başkonsolosu Mohebati, "Tebriz'de Tractor çok büyük bir takımdır. Trabzonspor yönetimi de bu fikre büyük ilgi gösteriyor ve aramızda olumlu bir görüşme gerçekleşti. İnşallah bu sene o maç oynanır" diye konuştu.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 06:50
