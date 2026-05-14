Augusto 15 milyon euro

Fırtına'nın sezon başında Cercle Brugge'den 5 milyon euro'ya transfer ettiği Augusto'ya Rusya ve Portekiz'den ciddi ilgi olduğu öne sürüldü. 22 yaşındaki futbolcunun adı özellikle Rus ekipleri Spartak Moskova ve Zenit St. Petersburg ile anılıyor. Transfer iddialarına göre Spartak Moskova'nın 22 yaşındaki Brezilyalı forvet için 15 milyon euro'luk teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor.