Zubkov fırtınası

Trabzonspor, 14. dakikada Orkun'un penaltısı ile geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı yenerek, G.Birliği ile oynayacağı kupa yarı finali öncesi moral kazandı: 2-1. Trabzonsporlu Zubkov derbide şov yaptı. Ukraynalı sağ kanat, 15. dakikada attığı golle Fırtına'ya beraberliği getirirken, uzun süren gol sessizliğini de bitirdi. Ligde son golünü 23 Ocak 2026'da Kasımpaşa'ya atan 29 yaşındaki yıldız, 3.5 ay sonra ağları sarstı. Zubkov dün bu sezon deplasmandaki ilk golüne de atmış oldu. Zubkov ilk yarıda da Kartal'a gol atmıştı.

BÜYÜK HASRET BİTTİ

62'de de Muçi'nin gol pasını veren 1.82 boyundaki futbolcu gecenin kahramanı oldu. Fırtına dünkü galibiyetle kötü bir seriyi de bitirdi. Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyordu. G.Saray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te Kanarya'yı 3-2 yenerek alan Karadeniz devi, daha sonra deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Fırtına, Beşiktaş'ı yenerek 916 günlük galibiyet hasretine son verdi.

HEDEFLERİMİZ VAR

Zubkov: Hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Önemli takımlara karşı galibiyet her zaman mutlu ediyor. Bazen gol bulabiliyorsunuz bazen de istemediğiniz gibi oluyor. Ben her zaman %100'ümü vermeye çalışıyorum.

MUÇI ATTI VE LİGİ KAPATTI

Ligin ilk yarısında Beşiktaş'a gol atan Muçi dünkü maçı da boş geçmedi. Arnavut 10 numara, 62'de fileleri sarsarak tam 7 haftalık suskunluğunu bitirdi. 25 yaşındaki futbolcu en son F.Bahçe derbisinde ağları havalandırmıştı. Muçi, 75. dakikada kart görünce cezalı oldu. Ligin son haftasında G.Birliği sınavında oynamayacak.

EMİRHAN ŞOKU!

Beşiktaş'ta stoper Emirhan Topçu, mide rahatsızlığı nedeniyle Trabzonspor derbisinin kadrosundan çıkarıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gastroentrit tanısı ile sağlık ekibimiz tarafından tedavisine devam edilen Emirhan Topçu, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır" denildi.

KUPA ROTASYONU

Bordo mavililerin hocası Fatih Tekke, hafta içi oynanacak olan kupa maçını düşünerek üç ismi dinlendirdi. Folcarelli ve Augusto'nun yanı sıra Onuachu dün maça kulübede başladı. Trabzonspor'un altyapısından yetişen Salih Malkoçoğlu, Beşiktaş maçıyla birlikte kariyerinde ilk kez bir derbiye 11'de başladı.

7 EKSİK FUTBOLCU

Fırtına'da sakatlıkları bulunan Savic, Batagov, Okay, Vişça ve Taha Emre İnce'nin yanı sıra kart cezalısı olan Pina ve Mustafa dün derbide forma giyemedi. Kadrodaki bu önemli eksikler nedeniyle Fırtına büyük bir değişime gitti. Dün U19 maçına çıkan Yiğithan, Oğuzhan ve Esat Yiğit kadroya alındı.

ONANA SAKATLANDI

Bordo mavili takımda Beşiktaş karşısında erken bir değişiklik yaşandı. Kaleci Onana, bileğindeki bir sıkıntı nedeniyle 7. dakikada yerini 19 yaşındaki file bekçisi Ahmet Doğan Yıldırım'a bıraktı. Onana direkt soyunma odasına gitti. Kamurunlu eldivenin durumu bugünkü kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Karadeniz devi iç sahada 29 gol atarken; dış sahada 32 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu tablo, Fırtına'nın hücum etkinliğini her yerde sürdürebildiğini gösterdi.

DIŞ SAHADA DAHA ÇOK YEDİ

Savunmada iç sahada daha sağlam bir görüntü ortaya koyan Trabzonspor, evindeki 16 maçta kalesinde 15 gol gördü. Deplasmanda ise bu sayı 21 olarak kayıtlara geçti. Karadeniz devi, dış sahada daha çok gol yemiş oldu.