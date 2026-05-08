Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor

Benfica’da gözler Augusto’da

Portekiz’de Record’un manşetten duyurduğu haberde; Benfica’nın Felipe Augusto’yu kadrosunda görmek istediği belirtildi. Jose Mourinho’nun Brezilyalı golcüye olumlu rapor verdiği kaydedildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50
Benfica’da gözler Augusto’da

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden Record'un özel haberine göre; Benfica, Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu transfer etmek istiyor. Record'un haberinde, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, bordo-mavili formayla bu sezon yıldızını parlatan 22 yaşındaki Augusto hakkında olumlu rapor verdiği kaydedildi. Trabzonspor'un Brezilyalı forvetin bonservisi için Benfica'dan 15 ila 22 milyon euro arasında bir bedel talep ettiği belirtiliyor. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 37 resmi maça çıkan genç futbolcu, rakip fileleri 15 kez havalandırarak kariyerinin en iyi sezonuna imza attı.

SAMBACI DA SICAK BAKIYOR

Record'un haberinde, Felipe Augusto'nun Benfica'ya transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi. Trabzonspor'da çok başarılı bir sezon geçiren 22 yaşındaki forvetin Portekiz'in önemli kulüplerinden Benfica'ya giderek kendisini göstermek istediği kaydedildi. Jose Mourinho'nun da olumlu raporunun Brezilyalı yıldızı etkilediği bildirildi.

BAŞKAN DOĞAN DOĞRULADI

A Spor'a önemli açıklamalar yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Felipe Augusto'ya olan ilgiyi doğruladı. Başkan Ertuğrul Doğan, "Felipe Augusto'ya 4 kulüpten teklif var. Birisi de Benfica" dedi.

RUSYA'DAN DA TAKİP VAR

Sezon başında Belçika ekibi Cercle Brugge'dan Trabzonspor'a 5 milyon euro karşılığında gelen Felipe Augusto kısa sürede adından söz ettirdi. Bordo-mavililerle 2029'a kadar kontratı olan Augusto'yu Rus kulüpleri de izliyor. Ocak ayında da Rusya'dan 12 milyon euro civarında bir teklif gelmişti.

ZUBKOV DA LİSTEDE

Portekiz'in Benfica kulübü, Trabzonspor'dan Oleksandr Zubkov'u da takip ediyor. Benfica'nın Felipe Augusto ile birlikte Ukraynalı yıldızı da izlediği ve girişimlerde bulunacağı ifade edildi.

